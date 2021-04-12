كورونا.. أكثر من مليونين و949 ألف وفاة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:09 مساءً - كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا ارتفاع عدد الإصابات إلى 136 مليونا و641 ألفا و901 إصابة، حتى الإثنين.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و949 ألفا و409 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 109 ملايين و881 ألفاً و553 حالة.

رقم قياسي للإصابات بالهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية, الإثنين، تسجيل 168912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

وتدفع الحصيلة الجديدة البلد الآسيوي لتجاوز البرازيل واحتلال المركز الثاني عالميا في عدد الإصابات بالفيروس.

ووفقا لبيانات وكالة “رويترز” يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند حاليا 13.53 مليون حالة مقابل 13.45 مليون بالبرازيل.

وتتقدم الولايات المتحدة القائمة بتسجيل 31.2 مليون حالة عدوى.

وسجلت الهند 903 وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 170179.

أكثر من 3 ملايين إصابة في ألمانيا

تجاوز عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″ في ألمانيا حاجز الثلاثة ملايين وفقا للأرقام التي نشرها مركز مكافحة الأمراض التابع لمعهد روبرت كوخ.

وقال المعهد إن العدد الإجمالي للإصابات بات يبلغ الآن 3,011,513، سجّلت 13245 منها في اليوم السابق، مع وجود 78,452 وفاة.

وبلغ معدّل الإصابات على الصعيد الوطني نسبة لعدد السكان في الأيام السبعة الأخيرة 136,4 لكل مئة ألف شخص.

16 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 10 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 حالة وافدة من الخارج بينما رصدت حالتان في إقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

وسجلت اللجنة أيضا 12 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 22 حالة يوم السبت، ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90426 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.