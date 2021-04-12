السفير الاصبحي يلتقي رئيس جهة الداخلة ووادي الذهب المغربي

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

التقى سفير اليمن لدى الرباط عزالدين الاصبحي، اليوم، رئيس جهة الداخلة ووادي الذهب المغربي الخطاط ينجا.



جرى خلال اللقاء، استعراض تجربة المملكة المغربية في تعزيز التنمية وفرص الاستثمار المتاحة في أقاليم جهة الداخلة ووادي الذهب وتجربة الجهة في تشجيع فرص الاستثمار الواعدة وتنوع الإمكانات المتاحة خاصة في مجالات الزراعة والصيد البحري،و تجربة المملكة المغربية في مسار اللامركزية الإدارية التي تعد خطوة متقدمة في تعزيز نمو الجهات المختلفة.