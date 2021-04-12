مسؤولة دولية : دولة الإمارات نموذج يحتذى في تبني تكنولوجيات الطاقة النظيفة

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أكدت كيسرتي جوجان المدير الشريك لشركة لوسيدكاتاليست للاستشارات الاستراتيجية الخاصة بخفض البصمة الكربونية أن دولة الإمارات تعد نموذجا يحتذي في تبني تكنولوجيات الطاقة النظيفة.



وقالت إن استخدام التقنيات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة لإنتاج الكهرباء تعد أحد أكثر الطرق المتاحة اليوم والفعالة في الحد من ظاهرة تغير المناخ مؤكدة إن محاولة الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة إلى جانب تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في الصناعات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعد سبيلا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لخفض الانبعاثات.

وأضافت أن دولة الإمارات من خلال بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية إلى جانب الاستثمار الكبير في مصادر الطاقة المتجددة تؤكد دورها المهم في الحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون دون التأثير على أساليب الحياة الحديثة.

وأوضحت أن محطات براكة تعمل الآن على إنتاج الكهرباء باستمرار بدون انبعاثات كربونية كما تعمل كأساس قوي لمصادر الطاقة المتجددة المتقطعة وتوفر فرصًا للتطوير المستقبلي لأشكال أخرى من الطاقة النظيفة مثل الوقود الصناعي والهيدروجين الأخضر.