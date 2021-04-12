شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 43 ألف كرتون تمر في عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروع توزيع 43.750 كرتون من التمور في مختلف مديريات محافظة عدن، تستهدف الأسر المحتاجة والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بجهود المركز الإغاثية في عموم محافظات اليمن، واهتمامه بفئة الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.