شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعيد فتح المدارس وسط ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية اليوم الاثنين، أن اليونان أعادت فتح المدارس الثانوية، وسط ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، أن أتاحت السلطات اليونانية مجموعات الاختبار المنزلية التى تأمل أن تساعد فى السيطرة على الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى أنه من المقرر أن يرتدى الطلاب والمعلمون، الأقنعة الواقية ويجرون اختبارين على الأقل فى الأسبوع، وتخضع اليونان لقيود الإغلاق منذ أوائل نوفمبر الماضى، وظلت المدارس الخاصة فقط مفتوحة منذ ذلك الحين .

وكانت السلطات الصحية اليونانية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل ألف و718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 52 حالة وفاة.