انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يستقبل السفير التركي لدى العراق بمناسبة انتهاء مهام عمله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، في قصر السلام ببغداد، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله، فيما أثنى رئيس الجمهورية على جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.