زين العراق تهدي مشتركيها انترنت مجاني بضعف الباقة عند الاشتراك بباقات 4G-LTE

بغداد - ياسين صفوان - هنأت شركة زين العراق المواطنين العراقيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأطلقت بالوقت ذاته باقات انترنت مجانية لجميع المشتركين كهدية طيلة الشهر الفضيل.

هذا وذكرت الشركة، بأن "المشترك سيحصل على انترنت مجاني بضعف الباقة وذلك عند الاشتراك بباقات 4G-LTE وباقات برودباند 4G-LTE فائقة السرعة، ويمكن استخدام الانترنت الإضافي المجاني من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً كجزء من مبادرة زين العراق لشهر رمضان التي سميت هذا العام بـ (الدنيا رمضان).



للاشتراك اتصل على #321* او ارسل 100 برسالة الى 21777 او عن طريق تطبيق زين العراق

