شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب عن دور اللجان النوعية فى متابعة تنفيذ التوصيات: لا تقل أهمية عن الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تقرير لجنة الخطة بشأن الحساب الختامي الموازنة للعام المالي 2019/2020، بالمجلس تضمن المطالبة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية حول بعض النقاط التي ترى أنها تستلزم تقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات بشأنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى الخزانة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وقال جبالى، إن المجلس سيتابع من خلال لجانه وهذه هى وظيفة اللجان النوعية كل فى مجال اختصاصاته، وسوف تحقق نتائج جيدة، مؤكداً أهمية دور اللجان النوعية والتى لا تقل أهمية عن الجلسات العامة.