شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل قانون العلاوة وزيادة الحافز إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية لدراستها، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل.

وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة.