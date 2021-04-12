شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بلقاح ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة من وزارة الصحة والإدارة الطبية بمجلس النواب، صباح اليوم، فى تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح ضد فيروس كورونا فى قاعة 25 يناير بمجلس النواب، وتم أيضًا بدء تطعيم أعضاء مجلس الشيوخ بالبهو الفرعونى بالمجلس.

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الشكر لرئيس الوزراء ووزير شئون المجالس النيابية والحكومة، على الاستجابة السريعة لتطعيم أعضاء مجلس النواب اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: نتمنى الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث إن المرض اللعين شرس وينتشر بسرعة.