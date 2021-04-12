المستشار تركي آل الشيخ عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: قائد سيخلده التاريخ

أثنى المستشار تركى ال الشيخ، على حجم الإنجازات التى تشهدها مصر من وقت لآخر وخلال فترة زمنية وجيزة، والتى يلاحظها أثناء زياراته المتكررة لمصر.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" مصر بعتبرها بلدي الثاني، بحب مصر والمصريين وأتفاهم احيانًا بعض العتب على فالإنسان ليس بكامل، لكن في كل زيارة لي لمصر في السنوات الاخيره بلمس حجم الجهد والتغيير والتطور في البلد، الرئيس الشجاع عبدالفتاح السيسي الذي اتى في ظروف صعبه لمصر وانعدام كبير للامن وضياع كثير من الثروات ومنطقه ملتهبه واقتصاد يعاني،.

وأضاف بأنه استطاع في فتره قصيره لتاريخ الدول أن يعيد مصر للأمان والاستقرار ويحقق قفزه ونمو اقتصادي وعمراني للبلد ويعيد مصر لدورها العربي والاقليمي والدولي ويحمي مصر من الإخطار المحيطه بها، في كل مره ازور مصر بشوف مشروع جديد وشوارع جديدة ونظافه وكهرباء شغاله وشباب متطور ومتحمس ومتحف تاريخي وحفل اسطوري له، كلمة حق ولقد عرفتوني إلى في قلبي على لساني هذا القائد سيخلده التاريخ، هوا من نوعية القائده الذين يأتون في فترات طويلة ونتيجة مخاض صعب ليقود بلادهم إلى بر الأمان ويضعون بصمه تخلد اسمائهم.

وقال أنا محظوظ لني عاصرت سيدي الامير محمد بن سلمان ورئيت مايفعله في المملكة والنقلة النوعية والرؤية العظيمة، وفي نفس الوقت عاصرت الرئيس السيسي على الضفه الاخرى من البحر الأحمر وماذا يفعل في مصر، كلمة من رجل داخل المطبخ ويرى المجهود والتضحيات التي تقدم والعمل الخارق... كلامي قد لا يعجب بعض المرضى ولا اللومهم النجاح بيتعب ونصيحتي لهم دور أقرب حيطة واخبط راسك فيها... تحياتي