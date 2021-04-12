شرطة مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية تعلن إصابة أربعة من بينهم رضيعة في إطلاق نار

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أعلنت شرطة مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار، الأحد، من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين فقط.



وقالت الشرطة في سلسلة من التغريدات إنها تلقت العديد من الاتصالات التي تبلغ عن إطلاق نار وسط المدينة، مضيفة أنها استجابت للحادث في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصر الأحد.

وبحسب ما نقلت الشرطة عن شهود عيان فإن مشتبها به، واحد على الأقل، وصل إلى ساحة انتظار للسيارات على أقدامهم، ثم بدأوا في إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من الذكور، وطفلة تبلغ من العمر سنتين تقريبا بإطلاق نار، نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأصيب الأربعة قبل وصول الشرطة أو سيارات الإسعاف، ما دفع بالمواطنين لنقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم الشخصية، وفق "قناة الحرة".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن المشتبه بهم، باستثناء أن هناك أكثر من واحد وأنهم لا يزالون طلقاء.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في الحادث.