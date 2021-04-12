القبض على 4 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة شرقي بغداد

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد ألاستخباري ألقت القبض على 4 أشخاص بعد ورود معلومات تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم وبحوزتهم مادة الكرستال في منطقة " المعسكر " ببغداد، وبعد التحري وجمع المعلومات اسفرت العملية عن القاء القبض علىيهم وضبط بحوزتهم ( مادة الكرستال المخدرة تقدر 5 غرام مع أدوات تعاطي ودراجتين ناريتين)".واضاف البيان انه "في عملية اخرى تمكنت قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية واثناء تفتيش احد الدور بمنطقة " الغدير " في بغداد من العثور على 320 غرام من مادة الكريستال المخدرة معبئة داخل 7 أكياس مع قنينة غاز وبايب".

وتابع انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".