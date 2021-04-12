الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في سامراء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في سامراء.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (الصعوية) بسامراء".



واضاف البيان انه "تم إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

