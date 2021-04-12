الهند تحتل المركز الثاني بعد أمريكا بالنسبة لحالات الاصابة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 168 ألفا و912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 13 مليون و527 ألفا و717 حالة.

وذكرت شبكة " ان دي تي في " الهندية أنه بذلك أصبحت الهند في المركز الثاني من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، متقدمة على البرازيل التي كانت تشغل هذا المركز .

ونقلت الشبكة عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 904 حالات وفاة بالفيروس، ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 170 ألفا و179 حالة.