شكرا لقرائتكم الرئيس اليمني: تضحيات كبيرة لمنع نقل التجربة الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على أنه "توجد تضحيات كبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي يرفضها اليمنيون".

جاء ذلك خلال ترؤس هادي اليوم الأحد اجتماعاً استثنائياً لمجلس القضاء الأعلى ضم رئيس المجلس القاضي علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام أحمد الموساي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعضوي مجلس القضاء القاضي فهيم عبدالله محسن، والقاضي قاهر مصطفى.

وتطرق هادي خلال الاجتماع إلى واقع البلد، حيث وصفه بـ"المعقد والصعب الذي تمر به ويعاني من تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الأصعدة والمترتبة على آثار الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على اليمنيين".

كما لفت إلى التضحيات الكبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين.

إلى ذلك، دعا هادي إلى أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد باعتبارها إحدى السلطات الثلاث التي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية.

وأكد على أهمية السلطة القضائية ودورها الفعال كركيزة أساسية من أركان الدولة، مشددا على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الاشكال وتفعيل دور القضاء ومؤسساته ووقف كافة أشكال التعطيل للمحاكم والنيابات والقيام بمهام السلطة القضائية خدمة للمجتمع واستقرارا للأوضاع والالتزام بالشفافية الإدارية والمالية كغيرها من أجهزة الدولة الخاضعة للرقابة والمحاسبة.