شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف قيود كورونا في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ ف ب»

تستعد بريطانيا لرفع قيود احتواء «كوفيد ـ 19» جزئياً، الاثنين؛ إذ ستعيد فتح المتاجر والصالات الرياضية والباحات الخارجية للحانات وصالونات تصفيف الشعر.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه دول أخرى ارتفاعاً في عدد الإصابات، بينما تواجه حملات التطعيم صعوبات، في حين بلغت حصيلة الوفيات جرّاء الفيروس على صعيد العالم 2,9 مليون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتخفيف القيود على اعتباره «خطوة مهمة» باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في البلد الذي كان في السابق الأكثر تضرراً جراء الوباء في أوروبا، بعد حملة تطعيم ناجحة وإجراءات إغلاق خفضت الوفيات بنسبة 95%، والإصابات بتسعين في المئة، مقارنة بالأرقام المرتفعة التي كانت تسجل في كانون الثاني/يناير.