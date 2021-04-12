شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق حملتها الإعلامية «شهرُنا..طاعة والتزام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تُطلق القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة إعلامية توعوية شاملة، خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «شهرُنا..طاعة والتزام»، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، بمختلف التدابير الوقائية التي من شأنها ضمان سلامة الجمهور وتعكس المظهر الحضاري للمجتمع.

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة، على الطرق، والخروج قبل وقت كافٍ، من موعد الإفطار، تجنباً للازدحام، والحوادث المرورية، وأكدت على ضرورة عدم الوقوف العشوائي، بالقرب من المساجد، خلال صلاة العشاء والتراويح، والتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، داعية للحفاظ على قيم الشهر الكريم، بإعطاء المشاة حقهم في العبور، والالتزام بالإجراءات والتعليمات عند وصول النقاط الأمنية، عند مداخل إمارة أبوظبي خاصة وقت الإفطار.

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية، بقطاع أمن المجتمع، المجالس الرمضانية لعام 2021، في دورتها الخامسة، تحت شعار «عام الخمسين إنجازات تحققت ومستقبل أكثر إنجازاً»، وتتناول طيلة الشهر الفضيل عدة موضوعات، تزامناً مع عام الخمسين، مثل التطوع، وفن إدارة الأزمات، والأمانة الوظيفية، والتسامح في المجتمع، والشباب وطموحات الخمسين، والمرأة.

وعلى مدى شهر رمضان، تبث شرطة أبوظبي يومياً، سلسلة من «الحلقات التلفزيونية التوعوية»، تسلط الضوء على مختلف الجوانب الوقائية، والسلوكيات الإيجابية، التي تعزز من سلامة أفراد المجتمع، عبر مختلف قنوات الإعلام الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي، وبعدد من اللغات غير العربية، للوصول إلى كافة فئات وثقافات المجتمع.

وناشدت الجمهور عدم التردد في الاتصال بخدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828 للمساهمة في زيادة مستوى الأمن والأمان في المجتمع.