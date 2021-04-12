شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهنئ الرئيس وقيادات الدولة والشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عضو مجلس الشيوخ، القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية الوطنية وجموع الشعب المصري والأمة العربية، بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والسلام، واليمن والبركات".

وقال النائب تيسير مطر:" يطيب لي أن أهديكم جميعا خالص التهانئ ‏القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسلامة، وعلى بلادنا العزيزة وكل الدول العربية بالخير واليمن والبركات" مضيفا :" أدعو الله أن يحل شهر رمضان الكريم على جموع أبناء الشعب المصرى وهم في أفضل حال، وادعوكم جميعا أن تصطفوا خلف الرئيس السيسى ليواصل التنمية ويرسى السلام ويستمر في الإنجازات والنجاح ويمر ببلادنا إلى بر الأمان".

واختتم تيسير مطر تهنئته بقول:" ستظل بلادنا كبيرة وقوية في الحق وعصية علي الكارهين والحاقدين.. وتحيا مصر وكل عام والجميع بخير".