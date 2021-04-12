شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لـ8 لجان بـ"النواب"..مناقشة قانون التأمين الموحد وموازنة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة لـ8 لجان نوعية، اليوم الإثنين، على هامش انعقاد الجلسة العامة لمناقشة ما هو مطروح على جدول أعمالها.

وتبحث لجنة الخطة والموازنة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية التى أعلنت عنها وزارة المالية بخصوص حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب، وآخر يتحدث عن وجود خلل بالنظام الإلكتروني لمسابقة تعيين مصلحة الضرائب بالإعلان رقم 2 لسنة 2020 والتى بدورها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المسابقة، وآخر بشأن مطالبة مصلحة الضرائب من خلال الموقع الإلكتروني لهم لعدد كبير من القائمين على الجمعيات الأهلية بضرورة إدخال رقم البطاقة الضريبية والتي أعفاها القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بينما تستعرض لجنة الشئون الأفريقية رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا".

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (الإسكندرية – البحيرة)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.

بينما تبحث لجنة الإعلام والثقافة والآثار، طلب إحاطة بشأن عدم ادراج وتوفير التمويل اللازم لإنشاء قصر ثقافة مدينة ادكو محافظة البحيرة، وآخر بشأن إزالة جزء كبير من قصر ثقافة المحمودية بمحافظة البحيرة جراء عملية التطوير لترعة المحمودية بمحافظة البحيرة.

وتناقش لجنة السياحة والطيران ما يستجد من أعمال بجدولها، وتناقش لجنة النقل والمواصلات، مشروع موازنة هيئة قناة السويس الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وكذلك مشروع موازنة وزارة النقل الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وذلك فيما يخص قطاعات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الهيئة العامة لميناء دمياط، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة للنقل النهري، ديوان عام وزارة النقل- قطاع النقل البحري.

وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وحتى 30/3/2021.