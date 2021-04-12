الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية تنظم زيارة للطلاب الأفارقة في متحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أكد الدكتور معتز عبد الوهاب، مساعد نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الدولية، أنه في إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الثقافي للطلاب بالحضارة المصرية تم تنظيم رحلة لطلاب الدراسات العليا الأفارقة إلى مدينة الفسطاط لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأشار عبد الوهاب، في بيان له اليوم، أن تلك الزيارة جاءت بعد الاحتفالية الكبرى التي شهدت انتقال موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة.

وأضاف، ان الطلاب الأفارقة انبهروا بعظمة الحضارة المصرية التي تمتد بجذورها في أعماق التاريخ واستمتعوا بشرح وافي من المرشدين السياحيين لمحتويات الفاترينات بالمتحف ومشاهدة ما تحتويه قاعة العرض المركزي به من قطع أثرية مميزة والتقطوا الصور التذكارية.

وأشار عبد الوهاب، إلى ان الجامعة ترحب بالطلاب الدوليين، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، للاستفادة من المعايير التعليمية المتميزة التي تقدمها لهم حيث يتمتع الطلاب ببيئة تعليمية دولية تدعم لديهم القدرة على الإبداع والابتكار.