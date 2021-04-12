السعودية تعدم 3 جنود بتهمة "الخيانة العظمى"

اسماعيل عبد الحي - أصدرت وزارة الدفاع السعودية يوم السبت بيانا أعلنت فيه تنفيذ الإعدام في ثلاثة جنود لارتكابهم "جريمة الخيانة العظمى" و"التعاون مع العدو".

وقالت الوزارة إن الثلاثة حوكموا أمام محكمة مختصة مع "توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم".

ولم تسم الوزارة "العدو" المشار إليه، لكن تنفيذ الإعدام كان في محافظة جنوبية على حدود اليمن حيث تخوض السعودية حربا منذ أكثر من ست سنوات مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ويزداد تسلط الضوء عالميا على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول وبعد احتجاز نشطاء وناشطات مدافعين عن حقوق المرأة.

وطالبت هيئات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، السعودية بالكف عن استخدام عقوبة الإعدام وتحدثت عن مزاعم تعذيب ومحاكمات غير عادلة، وهي مزاعم تنفيها المملكة.

ونفذت السعودية الإعدام في 27 متهما في 2020، وهو أقل عدد منذ سنوات، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 185 في العام الذي قبله، وفقا لأرقام هيئة حقوق الإنسان وهي جهة حكومية.