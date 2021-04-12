الصين: التعليقات بشأن فعالية لقاح كورونا "أسيء فهمها"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال كبير مسؤولي مكافحة الأمراض في الصين إن تعليقات حول فعالية لقاحات بلاده المضادة لفيروس كورونا أدلى بها خلال العطلة الأسبوعية أسيء تفسيرها.

وقال مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جاو فو، في تعليقات لصحيفة جلوبال تايمز الرسمية اليوم الاثنين إن الأمر كان "سوء فهم تماما" لتعليقاته التي قال فيها إن اللقاحات الصينية توفر مستوى منخفض من الحماية.

وأوضح أنه كان يقدم "رؤية علمية" مفادها أن تكييف تسلسل اللقاح أو إعطاء لقاحات مختلفة واحدا تلو الآخر يمكن أن يكون أيضا من الخيارات لزيادة الحماية.

وقال جاو: "معدلات الحماية لجميع اللقاحات في العالم تكون أحيانا مرتفعة، وأحيانا منخفضة. كيفية تحسين فعاليتها هي مسألة يجب أن يدرسها العلماء في أنحاء العالم".

وجاءت تعليقات جاو فو خلال مؤتمر في تشنجدو يوم السبت حول كيفية حل مشكلة الحماية غير الكافية للقاحات الحالية، حسبما ذكر موقع "بينجباي شينوين" الإخبارية الصينية.

ونقل عنه قوله: "من الضروري أيضا النظر في سبل معالجة انخفاض معدل الحماية للقاحات الموجودة".