إيران: تم التعرف على منفذ حادثة نطنز ويجري العمل على اعتقاله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

أفاد مصدر مطلع في وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، بأنه تم التعرف على منفذ حادثة نطنز فجر أمس الأحد، ويجري العمل على اعتقاله.

وأكد المصدر المطلع لوكالة “نورنيوز” الإيرانية، أن فريق التحقيق في منشأة نطنز توصل إلى الطريقة التي تم بها إيجاد الخلل في قسم توزيع الكهرباء بالمفاعل.

وأضاف: “تم التعرف على هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى قاعات مفاعل نطنز للتخصيب واتخذنا الإجراءات اللازمة لاعتقاله”.

وقال المصدر إنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لإعادة المنشأة المتضررة إلى دائرة العمل من جديد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال اليوم الاثنين، إن بلاده سترد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين على هجوم نطنز، مشيرا إلى أن الحادثة كانت ستؤدي إلى كارثة وجريمة ضد الإنسانية في حال أدت إلى تلوث إشعاعي.

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية أفادت نقلا عن مصادر استخباراتية قولها، بأن جهاز الموساد يقف وراء حادث نطنز.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت فجر الأحد لحادث، فيما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بأن الحادث كان بفعل فاعل، ووصفه بأنه “تحرك شائن وإرهاب نووي مدان”، وذلك بحسب RT