أمريكا..احتجاجات بولاية “مينيسوتا” عقب مقتل شاب أسود على يد شرطي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

شهدت ولاية مينيسوتا الأمريكية،الأحد، احتجاجات ضد الشرطة بعد مقتل شاب أسود على يد شرطي عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور .

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة ”بروكلين سنتر“ مساء الأحد، مما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي.

وقال حاكم مينيسوتا تيم والز، إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.

وتشهد منيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين، الذي ضغط بركبته على رقبة الأمريكي الأسود فلويد لما يقرب من تسع دقائق مما أسفر عن وفاته.

وهذه ليست المرة الأولى التي شهدت فيها الولايات الأمريكية قتل أشخاص سود بشكل وحشي على يد قوات الشرطة الأمريكية , وشهدت الأعوام الماضية حالات اطلاق نار مباشرة على اشخاص رغم عدم امتلاكهم اسلحة نارية.

وتعيد الواقعة للأذهان ملابسات مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد بعدما ركع شرطي فوق رقبته لمدة تسع دقائق في مايو – أيار الماضي، وهي القضية التي أشعلت فتيل مظاهرات عارمة ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة وأجزاء مختلفة من العالم.