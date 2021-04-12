الهند تحظر تصدير عقار “ريمديسيفير” بسبب ارتفاع إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الهند، الأحد، حظر تصدير عقار ريمديسيفير في ظلّ ارتفاع الإصابات بكورونا على أراضيها إلى مستوى يومي جديد، وفي وقتٍ يتزايد الطلب على العقار الأميركي المستخدم في علاج الفيروس.

وشهدت البلاد ذات المساحة الشاسعة ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وأحصت 152 ألف حالة جديدة، الأحد، ليصل عدد الإصابات إلى 13,3 مليون إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن الزيادة في الحالات أدت إلى “ارتفاع مفاجئ في الطلب” على العقار.

وأضافت في بيان “هناك احتمال لزيادة إضافية في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة”، موضحة أن حظر التصدير ساري المفعول “إلى حين تحسّن الوضع”.

و”ريمديسيفير” الذي تُصنّعه شركة “غلعاد” الأميركية كان بين أوائل العقاقير التي أظهرت فعالية نسبية في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي بعض المصابين بكوفيد-19.

يذكر أن العقار حظي بدعم كبير من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعد أن استخدم في علاجه من كوفيد-19، في أكتوبر الماضي.