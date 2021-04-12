187 مليون جرعة لقاح لمواجهة كورونا في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

استخدمت الولايات المتحدة 187 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 ، منذ انطلاق عملية لتطعيم ضد الفيروس حسب ما أعلنته المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي.

وأعلنت “سي دي سي” حقن 187,047,131 جرعة وتوزيع أكثر من 237 مليون جرعة حتى الأحد.

وذكرت الوكالة الحكومية أن أكثر من 119 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل أكثر من 72 مليون شخص على الجرعتين ليتم تطعيمهم بشكل كامل، حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتتضمن حصيلة “سي دي سي” لقاحي “فايزر” و”موديرنا” الذي يتم منحه بجرعتين، ولقاح الجرعة الواحدة من “جونسون آند جونسون”.

وأضافت “سي دي سي” أن أكثر من 7 ملايين جرعة تم حقنها في دور العجزة.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن لقاحات كورونا ستكون متاحة لـ90 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تجاوزت، منذ السابع من أبريل، حاجز 150 مليون جرعة من اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 75 الأولى منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي.

وأضاف أن البلاد في طريقها للوصول إلى 200 مليون جرعة في أول 100 يوم من رئاسته.