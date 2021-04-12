تقرير أمريكي.. ملف إيران في الشرق الأوسط مليء بالأحداث “المتناقضة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 10:05 صباحًا

قال تقرير أمريكي إن ملف إيران في الشرق الأوسط مليء بالأحداث “المتناقضة”، مشيرة إلى حالة من “الغموض” تكتنف تلك الأحداث سواء بالنسبة لجهود إعادة إحياء الاتفاق النووي أو “حرب الظل” التي تدو رحاها حاليا.

وأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن المحاولة الأكثر جدية لإحياء الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، تأتي وسط موجة من الأحداث التي تبدو “متناقضة”، ما يجعل من الصعب “قراءة نوايا طهران الحقيقية”.

وأفرجت إيران، الأسبوع الماضي، عن سفينة كورية جنوبية احتجزتها في يناير، في خطوة جاءت بهدف الإفراج عن سبعة مليارات دولار من عائدات النفط محتجزة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية.

وبعد ذلك، بدأت في تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض، ثم تعرضت هذه المنشأة ذاتها لانقطاع الكهرباء.

ويأتي هذا فيما تستمر الهجمات الغامضة على السفن في مياه الشرق الأوسط، وقد تعرضت سفينة ترفع العلم الإيراني لهجوم بألغام في البحر الأحمر، وجاء ذلك في أعقاب هجمات استهدفت سفن إيرانية وإسرائيلية الشهر الماضي في بحر العرب والبحر المتوسط.

أعلنت سيول أن إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها طهران في مياه الخليج في يناير حين كانت طهران تضغط للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة “هانكوك تشيمي” التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني مع طاقمها المكوّن من 20 بحارا من جنسيات عدّة في مطلع يناير.

وفي الوقت الذي بدأ فيه النشاط الدبلوماسي لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني، تتصاعد وتيرة الحوادث في المنشآت النووية الإيرانية، آخرها منشأة نطنز النووية التي تعرضت لحادث، الأحد.

والحادث الذي كان عبارة عن “انقطاع في التيار الكهربائي” كما وصفته السلطات في الساعات الأولى، تسبب في تعطيل العمل في المنشأة التي تحوي أجهزة طرد مركزية تم تشغيل عدد منها مؤخرا، والتي تمكن طهران من “تخصيب اليورانيوم”.