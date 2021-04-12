بريطانيا.. تطعيم 40 مليون شخص ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قطعت بريطانيا شوطاً كبيراً في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث أظهرت بيانات نشرت، الأحد، أن المملكة المتحدة وزعت 586339 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 40 مليون جرعة.

وحصل 32.12 مليون في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 7.47 مليون على الجرعة الثانية، مما يضع البلاد على طريق معاودة فتح الاقتصاد.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 2589 في اليوم السابق، فيما توفي 7 في غضون 28 يوماً من الإصابة بالفيروس انخفاضاً من 40 يوم السبت.

وباتت السلطات البريطانية قاب قوسين من تحقيق نتائج مهمة في مواجهة فيروس كورونا، بعدما نجحت الإجراءات الحكومية بكسر الرابط بين العدوى والمرض الخطير أو الوفاة، وفقا لآخر البيانات حول مواجهة كورونا في المملكة المتحدة.

وبحسب آخر الإحصائيات فمن المرتقب أن تتمكن المملكة المتحدة من الوصول إلى مناعة القطيع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال أيام قليلة، بعد تطعيم ما لا يقل عن 70 بالمئة من البريطانيين ضد الفيروس.

ووفقا لما نقلت صحيفة “مترو” الإنكليزية، فقد أشارت نماذج صممتها كلية لندن الجامعية إلى أن البلاد يجب أن تتجاوز عتبة مناعة القطيع نظرا لعدد الأشخاص المحصنين ضد العدوى، سواء بتلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بالفيروس.

ويشير تقرير نشرته الكلية في وقت سابق إلى أنه من المفترض أن يمتلك ما لا يقل عن 73.4 بالمئة من سكان بريطانيا أجساما مضادة لفيروس كورونا، بحلول الجمعة.

وتعتبر نسبة 73 بالمئة من السكان كافية، وفق الخبراء، للوصول إلى مناعة القطيع، ولكن رغم ذلك، أشار الخبراء إلى أن حاجز مناعة القطيع يتغير استنادا على مخاطر تناقل العدوى.

ويتوقع الخبراء انخفاض تناقل العدوى في البلاد بحلول الربيع، بينما يتوقعون انخفاض الوفيات المسجلة يوميا لتصل إلى مستويات متدنية بحلول نهاية شهر مايو القادم.