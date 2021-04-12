الهند.. تسجيل 168912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية, الإثنين، تسجيل 168912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة



وتدفع الحصيلة الجديدة البلد الآسيوي لتجاوز البرازيل واحتلال المركز الثاني عالميا في عدد الإصابات بالفيروس.

ووفقا لبيانات وكالة "رويترز" يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند حاليا 13.53 مليون حالة مقابل 13.45 مليون بالبرازيل.

وتتقدم الولايات المتحدة القائمة بتسجيل 31.2 مليون حالة عدوى.

وسجلت الهند 903 وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 170179.