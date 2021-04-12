بعد انتشار خبر زواجها... أصالة تخرج عن صمتها!

في التفاصيل، إستغلّت نصري منشور تهنئة إبنتها شام الذهبي الّتي احتفلت بعقد خطوبتها في الوقت الاخير، لتنفي بطريقة غير مباشرة الخبر المُتداول عن دخولها القفص الذهبي للمرة الثالثة.

ودوّنت أصالة عبر حسابها المُوثّق على تطبيق إنستغرام: "لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله، وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب".

وأضافت قائلةً: "ولمّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنه، أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية من كلّ أنواع الألم... وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين يا رب العالمين".