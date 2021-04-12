أكبر موظفة في العالم تدخل موسوعة غينيس... خمّنوا كم عمرها!

وبحسب المعلومات، فلا تزال ياسوكو تاماكي، التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ91 في 15 أيار، تعمل 5 أيام في الأسبوع لمدة 7 ساعات ونصف الساعة في اليوم.

وقالت تاكامي عند استلام الشهادة من غينيس: "كل ما فعلته هو القيام بما كان من المتوقع أن أقوم به لمدة 90 عامًا، لذلك لا أعرف ماذا أقول! لقد تأثرت حقًا".



ولفتت المرأة التسعينية الى أنه ليس لديها أي خطة للتقاعد.