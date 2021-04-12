شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام هامة بالموازنة العامة لـ21/22 بعد إحالتها لـ"خطة النواب".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة، خلال الأيام القادمة بعد إحالة رئيس مجلس النواب لهما .

وتمثلت الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، بالاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022، الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

ونرصد أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة، حسب إعلان وزارة المالية مسبقا خلال مناقشتها لها أمام الحكومة:

- العمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلية.

- من المتوقع وصول حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه.

- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%.

- وصول معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%.

- زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%.

- زيادة مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.

- تتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل لدعم قطاعى الصناعة والتصدير .

- تحمل خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه .

- زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار .

- منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بتكلفة نحو 1.5 مليار جنيه.

- زيادة المعاشات لدخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتخصيص 180مليار.

- يصل إجمالى دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه .

- مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة لصالح أكثر من 3.6 مليون أسرة .

- تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال.

- تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل.