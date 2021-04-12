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لهذا السبب.. وزير خارجية التشيك يترك منصبه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

ذكرت وكالة الأنباء التشيكية "تشتك" أمس الأحد أن وزير الخارجية توماس بتريتشيك سيترك منصبه بناء على طلب من رئيس حزبه الاشتراكي الديمقراطي.

 

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد ذكرت الوكالة أن بتريتشيك لم يقدم تفاصيل عن إقالته المعلقة.

 

وكان بتريتشيك خسر محاولة يوم الجمعة الماضي ليصبح رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، العضو الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم، حيث أعاد الحزب انتخاب الرئيس يان هاماتشيك لفترة أخرى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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