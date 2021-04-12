شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. الهند تسجل أعدادا جنونية لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهند رقما قياسيا جديدا لأعداد الإصابة بكورونا، بلغ 168912 إصابة بكوفيد -19 بين عشية وضحاها، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الصحة اليوم الاثنين، متجاوزة بذلك البرازيل، لتصبح ثاني أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا.

وبلغ العدد الإجمالي للإحصاء في الهند 13.53 مليون حالة، متجاوزًا 13.45 مليون حالة في البرازيل، فيما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 904، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 170179، بحسب رويترز.