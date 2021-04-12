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رقم قياسي.. الهند تسجل أعدادا جنونية لإصابات كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت الهند رقما قياسيا جديدا لأعداد الإصابة بكورونا، بلغ 168912 إصابة بكوفيد -19 بين عشية وضحاها، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الصحة اليوم الاثنين، متجاوزة بذلك البرازيل، لتصبح ثاني أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا.

وبلغ العدد الإجمالي للإحصاء في الهند 13.53 مليون حالة، متجاوزًا 13.45 مليون حالة في البرازيل، فيما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 904، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 170179، بحسب رويترز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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