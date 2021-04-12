غييرمو لاسو.. "المصرفي المحافظ" رئيسا للإكوادور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز المصرفي المحافظ، غييرمو لاسو (65 عاما)، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور.

وفقا لما أعلنه المجلس الوطني الانتخابي، في وقت متأخر الأحد، حصل "لاسو" على 52ر52 % من الأصوات بعد فرز جميع البطاقات تقريبا.

فيما حصل المرشح اليساري أندريس أراوز على 48ر47 % من الأصوات في جولة الإعادة التي جرت وسط جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية حادة.



ويتبنى لاسو برنامجا اقتصاديا متحررا، ويرغب في زيادة الوظائف وجذب المستثمرين الأجانب.



وتواجه الإكوادور أزمة اقتصادية عميقة بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.



وشهدت شعبية الرئيس السابق لينين مورينو تراجعا، ولم يترشح في الانتخابات .



واعترف أراوز بهزيمته، وقال لمؤيديه من خارج منزله في وقت متأخر يوم الأحد "كان ذلك إخفاقا انتخابيا، لكنه لم يكن هزيمة سياسية أو معنوية. مضيفا أنه سيتصل بمنافسه لاسو ويهنئه.



وقال لاسو في تغريدة على تويتر: "في 24 مايو/أيار المقبل، سنتحمّل بمسؤوليّة التحدّي (المتمثل) بتغيير مصير وطننا وتحقيق الفرص والازدهار" في الإكوادور.



وتوجّه الإكوادوريّون، الأحد، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس لهم، في دورة ثانية من الانتخابات تنافس فيها مرشّح اشتراكيّ مدعوم من الرئيس السابق رافايل كوريا وآخَر مصرفيّ سابق يمينيّ، بينما يواجه هذا البلد النفطي أزمة حادّة تفاقمت مع جائحة كوفيد-19.



والاشتراكيّ أراوز (36 عامًا) شبه مجهول من الناخبين، لكنّه كان مدعوما من رافايل كوريا، أحد قادة اليسار في أمريكا اللاتينيّة وحكم البلاد عشر سنوات (2007-2017).



وشهد الاقتصاد المرتبط بالدولار في 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 7,8 بالمئة.



وبلغ الدين 63,88 مليار دولار (63 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي)، منها 45,19 مليار دولار (45 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي) ديون خارجيّة.

وتأثّرت الإكوادور أيضًا بانتشار فيروس كرونا الذي أصاب حوالى 340 ألف شخص توفّي منهم 17 ألفًا في هذا الوباء الذي فاق طاقة المستشفيات.

والجولة الأولى من الانتخابات استغرقَ إعلان نتائجها أسبوعين، وخاض المنافسة فيها اليساري ياكو بيريز أحد زعماء السكّان الأصليّين، لكنّه جاء في المرتبة الثالثة بفارق 0,35 بالمئة فقط.

وكان تصويت الهنود الأمريكيّين حاسمًا في اختيار الرئيس المقبل لهذا البلد الصغير البالغ عدد سكّانه 17,4 مليون نسمة ويعتمد على النفط الذي انخفضت أسعاره.