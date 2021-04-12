شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. وزير خارجية التشيك يترك منصبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء التشيكية "تشتك" أمس الأحد أن وزير الخارجية توماس بتريتشيك سيترك منصبه بناء على طلب من رئيس حزبه الاشتراكي الديمقراطي.



ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد ذكرت الوكالة أن بتريتشيك لم يقدم تفاصيل عن إقالته المعلقة.

وكان بتريتشيك خسر محاولة يوم الجمعة الماضي ليصبح رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، العضو الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم، حيث أعاد الحزب انتخاب الرئيس يان هاماتشيك لفترة أخرى.