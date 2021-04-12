السعودية.. إتاحة إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بالحرم المكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة (فقط دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام.



وذلك من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" طبقاً للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك إضافة إلى ما سبق إعلانه في شأن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للراغبين في ذلك ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية.

وأكدت أن ذلك حرصاً منها هي وشركاء النجاح في منظومة خدمات ضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك والإشراف على راحتهم مع الحرص والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد الحرام.