شكرا لقرائتكم خبر عن «زاند».. أول بنك رقمي متكامل بانتظار الموافقات التنظیمیة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري الاستعدادات لإطلاق «زاند»، أول بنك رقمي مستقل في الإمارات يقدم خدمات مصرفیة رقمیة متكاملة للشركات والمؤسسات إلى جانب الأفراد. ومن المقرر إطلاق البنك قریباً في دولة الإمارات حال الحصول على الموافقات التنظیمیة والتي تعتبر في مراحلھا النھائیة، بحسب بيان صادر عن البنك.

وقال محمد العبّار، وهو رئیس مجلس إدارة البنك: «تعتبر دولة الإمارات من أھم المقرات التجاریة والمالیة والتكنولوجیة في المنطقة وأكثرھا تطوراً مما یساعد على توفیر البیئة المثالیة لاطلاق بنكاً رقمیاً رائداً في الدولة وخارجھا. ویعتبر زاند أول بنك رقمي مستقل تماما عندما یحظى بترخیص بنكي كامل في دولة الإمارات».

من جانبه، قال أولیفییر كریسبان، الرئیس التنفیذي لزاند: «یحظى زاند بدعم قوي من مجموعة من المستثمرین إلى جانب فریق عمل عالمي یتكون من أفضل الخبراء في مجال العمل المصرفي والتكنولوجیا. والیوم، قد تم تشغیل وتجربة جمیع أنظمتنا ونحن الآن في صدد استكمال الخطوات النھائیة قبل الترحیب بأول عملاء زاند».