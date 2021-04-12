اخبار العالم

مصر تسجل 812 إصابة بكورونا و 40 وفاة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 40 حالة وفاة.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 445 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 159 ألفا و 499 حالة حتى مساء الأحد ، وفقا 
لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 210 آلاف و 489 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12445 حالة وفاة. 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا