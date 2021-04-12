مصر تسجل 812 إصابة بكورونا و 40 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 40 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 445 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 159 ألفا و 499 حالة حتى مساء الأحد ، وفقا

لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 210 آلاف و 489 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12445 حالة وفاة.