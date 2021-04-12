ترامب يهاجم مجدداً زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

ابوظبي - سيف اليزيد - هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرة جديدة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، شاتما إياه خلال مؤتمر لمانحي الحزب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية. قالت المصادر إنّ الملياردير الجمهوري وجّه انتقاداته الأخيرة ليلة السبت خلال خطاب ألقاه في فلوريدا حيث يقيم. وأضافت أن الرئيس السابق استشاط غضباً ضدّ حليفه السابق على خلفية عدم مساندته له في منع التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 يناير. وفاز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات، غير أنّ ترامب يصرّ على أنّ الاقتراع شابته عمليات تزوير، من دون إبراز أي دليل. وكانت القطيعة قد وقعت بين الرجلين في فبراير الماضي إثر وصف ترامب لماكونيل بأنه "سياسي عبوس متجهم"، مضيفاً أنّ الحزب الجمهوري سيكون خاسراً بوجود مسؤول مثله بين قادته. وسبق أن تعاون الملياردير الجمهوري بشكل وثيق مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي لمدة أربع سنوات. بيد أنّ ميتش ماكونيل رأى أنّ الرئيس السابق "مسؤول" عن الاعتداء على مبنى الكابيتول في يناير، قائلا إنّ المشاغبين فعلوا ذلك "لأنّ أكثر رجل نفوذاً على وجه الأرض عبّأهم بالأكاذيب". وأقرّ الحاكم الجمهوري لولاية اركنسو آسا هاتشينسون، عند سؤاله عن تصريحات دونالد ترامب، بأن حزبه كان بإمكانه تجنب الجدل الأخير. ودعا الرئيس الأميركي السابق الذي كان يتحدّث السبت إلى أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في منتجع مارالاغو في فلوريدا، إلى وحدة الحزب، في أعقاب خسارته أمام بايدن وفقدان الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ. وكرّر ترامب السبت تأكيده أنه فاز في انتخابات نوفمبر، منتقدا في شكل خاص ماكونيل. وألقى ترامب باللوم على ماكونيل لعدم بذل الجهود لمنع تصديق الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات.