برلمانيون سويسريون يطالبون بإيقاف ديكتاتورية أردوغان

دعا برلمانيون سويسريون، بلادهم للتدخل لإيقاف "سلطوية وديكتاتورية" الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كما طالبوا بعدم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين البلدين.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، كتب البرلمانيين السويسريون، رسالة مشتركة إلى رئيس الاتحاد السويسري، جاي بارميلي، لاتخاذ إجراءات ضد الفوضى التي تشهدها تركيا.

وأوضحت الرسالة التي وقعها 32 برلمانياً، أن أردوغان همش أشكال مختلفة من المعارضة في البلاد، وأسكت وسائل الإعلام الناقدة أو المشاركة في انتخابها، واستبدل القضاة المستقلين بالموالين لحزبه، وسجن العديد من الصحفيين والنشطاء الآخرين.

وطالب البرلمانيين بتوقيع عقوبات على تركيا في حال استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان، وتأجيل التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع تركيا.