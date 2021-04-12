شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. إصابة 16 بكورونا والإجمالي 90426 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من 10 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، أن 14 حالة من الإصابات، هي وافدة من الخارج، بينما رصدت حالتان في إقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

وسجلت اللجنة أيضا 12 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 22 حالة يوم السبت، فيما لم تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين، 90426 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.