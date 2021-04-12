شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 39 في زلزال غرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 39 آخرين، في الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة قبالة مقاطعة جاوة الشرقية بغرب إندونيسيا في اليوم السابق، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي، إن 1189 منزلا دمرت في عدة أحياء، بما في ذلك لوماجانج ومالانج وبليتار وجمبر وترينجالك وبليتار.

وأوضح أن الضرر لحق أيضا بمئات من المباني العامة، مثل المراكز الصحية، والمنشآت التعليمية، ودور العبادة، ومباني المكاتب.