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محمد الفلاح - انتهاكات الحوثي بحق اليمنيات.. خطف ممثلة شهيرة أثناء سيرها بصنعاء

الإثنين 12 أبريل 2021

واصلت مليشيا الحوثي ممارسة نهجها القمعي بحق النساء اليمنيات، غير آبهةٍ بأي أعراف أو حرمات دينية ومجتمعية.



أحدث هذه الجرائم، تمثلت في إقدام المليشيات الانقلابية على اعتقال الموديل اليمنية، وعارضة الأزياء والممثلة الشهيرة "انتصار الحمادي" من العاصمة المختطفة صنعاء.

وأثارت الحادثة تضامنًا وحراكًا شعبيًا من المنظمات والحقوقيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية، دعمًا لعارضة الأزياء اليمنية.

وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيا الحوثي اعتقلت العشرينية الشابة انتصار الحمادي، من شارع حدة، جنوب صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت المصادر على أن عناصر من مليشيا الحوثي ترصدوا للحمادي، وقاموا بالاعتداء عليها، واقتيادها إلى مكان مجهول.

و"الحمادي" تصفها مواقع تصاميم الأزياء بأنها ذات بشرة سمراء جذابة، وهي فتاة من أب يمني وأم إثيوبية، وتعيش في صنعاء.

وتعمل في مجال التمثيل، كما أنها عملت منذ فترة عارضة أزياء محلية، لكنها كانت بعيدةً عن الخوض في مجال السياسة، واقتصر اهتمامها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفن والتمثيل وعرض الأزياء.

ويرجح حقوقيون أن يكون عمل الناشطة اليمنية في مجال الأزياء والتمثيل، هو ما دفع الحوثيين إلى اعتقالها، حيث تنظر المليشيات إلى مثل هذه الأعمال بأنها "محرمة".

وقالت الناشطة الإعلامية اليمنية، بشرى المقطري، في منشور على حسابها في موقع "فيسبوك"، إن الحادثة دفعت حقوقيين يمنيين وناشطين إلى التضامن مع الفتاة والمطالبة بالإفراج الفوري عنها.

فيما أكدت منظمة أصوات نسوية يمنية، في بيان، أن مليشيا الحوثي الإرهابية ما زالت تمارس الإرهاب بحق اليمنيات.

وأشارت إلى ما تعرضت له الممثلة وعارضة الأزياء، انتصار الحمادي، التي تم اختطافها وسجنها؛ والسبب يعود إلى عملها الذي يعتبر جريمة لدى الأجنحة الحوثية المتطرفة و"الكارهة للنساء"، وفق وصفها.

وجددت المنظمة المحلية تأكيدها بأن مكان اعتقال الممثلة اليمنية، ما زال "غير معروفًا".

عنف واغتصاب

ويأتي اعتقال عارضة الازياء اليمنية، استمرارًا لسلسة الاعتقالات التي درج عليها الحوثيون منذ شهور بحق النساء اليمنيات، واختطافهنّ وممارسة أبشع الجرائم بحقهنّ.

وأغلق الحوثيون مقاهي ونوادي ثقافية ومطاعم في صنعاء منذ إحكام قبضتهم على صنعاء بحجة الاختلاط.

فيما أكدت تقارير دولية وشهادات لمتضررات قيام الحوثيين باختطاف مئات اليمنيات بتهم كيدية، ثم ممارسة العنف والاغتصاب وتصوير الضحايا لأجل ابتزازهن، وبإشراف من عناصر ما تسمى ب"الزينبيات".