شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 587 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 587 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 110 آلاف و 146 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة حالتين إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .1770

كما تعافي من المرض 695 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100804.

وتلقى 305 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية التطعيم ضد كورونا، ليرتفع إجمالي من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي، إلى مليون و 157 ألفا و 255 شخصا.