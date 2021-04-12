بعد مواجهة الـ10 ساعات.. مسلح "ينتحر" داخل فندق بهاواي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت فضائية محلية، الأحد، أن مسلحا قتل نفسه بعد مواجهات مع الشرطة استمرت قرابة عشر ساعات بأحد فنادق ولاية هاواي الأمريكية.

ونقلت قناة (كيه.إتش.أو.إن2) الإخبارية عن الشرطة أن فندق "كاهالا" في هونولولو بهاواي مغلق منذ السادسة من مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بينما أُبلغ النزلاء بالاحتماء في أماكنهم بعدما تحصن مسلح داخل غرفة بالفندق ثم أطلق عدة أعيرة نارية عبر الباب.



وقال ضابط بالشرطة يُدعى برايان لينش، للصحفيين بينما كانت المواجهة لا تزال دائرة: "لحسن الحظ لم يكن حارس الأمن واقفا أمام الباب.. تمكنت وحدات التدخل السريع من احتواء التهديد".



وذكرت القناة أن فريقا من قوات التدخل السريع دخل الغرفة التي كان يتحصن بها المسلح في نحو الثالثة والنصف صباحا وعثر عليه ميتا متأثرا بجروح ناجمة عن إطلاقه النار على نفسه.

وأوضحت أنه لا توجد إصابات أخرى وأن المسؤولين لا يزالون يبحثون عن الدافع وراء إطلاق النار.

ويعتقد المسؤولون بأن المشتبه به كان يخدم في الجيش.