عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس المصري يودع نظيره التونسي بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام صور

الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365

غادر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، بعد زيارة رسمية استمرت مدة 3 أيام التقى خلالها، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وعددًا من المسؤولين.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان له، إن الرئيس المصري حرص على توديع نظيره التونسي، مساء الأحد، في مطار القاهرة، بعد ختام زيارته إلى مصر والتي استمرت 3 أيام.

وأضاف البيان أن زيارة الرئيس التونسي إلى مصر عكست عمق علاقات المودة والإخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة.

وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي قيس سعيّد، اتفقا على ضرورة ‏التعاون لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومواجهة الفكر المتطرف.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، جولة على بعض المواقع التاريخية في محافظة الإسماعيلية، برفقة لفيف من كبار رجال الدولة، وتضمنت الزيارة موقع تبة الشجرة، والمرور على معدية رقم 6، وعبور المجرى الملاحي لقناة السويس.

كما أجرى سعيّد، مساء السبت، جولة في بعض المواقع التاريخية في القاهرة الفاطمية، والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين، وشارع المعز، رافقه خلالها وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني.