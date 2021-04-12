شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات لخطة "النواب" حول الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية 2020/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لخطة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية 4 توصيات، جاءت كالتالى كما عرضها الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة بالبرلمان.

1- تحديد المسئؤلية بشان تجاه المخالفة المالية فى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا والمخالفة المالية بشأن تجاوزات فى قيمة المصروفات لدى بعض الهيئات عما مقرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، مع الاخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقق فى المخالفات على نحو ما ورد فى المادة 197 من الدستور.

2- فى ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى اقرها مجلس ادارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفى ضوء تزايد حجم الخسائر التى تحقهها الهيئتين تطالب اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط، التى وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات الثلاث المالية وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها وموافاة المجلس بتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.

3- تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لاتدر منها اية عوائد أو تدر عائدا منخفضا لايتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثمارتها المالية فيها والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها، فى ضوء ذلك وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدا من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.

4- تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب، لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية، التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.