جمهورية التشيك.. توقعات بإنهاء أسوأ قيود مفروضة بسبب جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ - (د ب أ):

يأمل سكان جمهورية التشيك أن تنتهي بداية من صباح اليوم الاثنين حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا للمرة الأولى منذ نصف عام.

ومع ذلك، على الرغم من تخفيف القيود الصحية المفروضة بسبب الجائحة، إلا أنها لن تلغى تماما من الدولة التي كانت، في أحد الأوقات، واحدة من أكثر دول العالم تضررًا.

وأشارت وكالة الأنباء التشيكية، على سبيل المثال، إلى أن حظر التجول الليلي لن يستمر تطبيقه بعد الآن، ولكن ستظل هناك قيود أخرى، والتي ستبقي على إغلاق العديد من المطاعم والشركات في الوقت الحالي. كما سيُطلب من الأشخاص أيضًا الاستمرار في ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

ودخلت حالة الطوارئ في التشيك حيز التنفيذ في 5 أكتوبر الماضي وتم تمديدها عدة مرات بعد ذلك. ومع ذلك، رفض المجلس التشريعي مؤخرًا أي تمديد اضافي، على الرغم من دعوات الحكومة للحفاظ على قيود على حركة الأفراد بسبب مخاوف من أن يعود المرض للانتشار مرة أخرى متسببا في ارباك النظام الصحي في البلاد.

ومع ذلك، فقد ارتفع معدل الإصابات والوفيات الجديدة مؤخرًا ، مما ضغط على الأرجح على تفكير المشرعين.